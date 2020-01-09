اليوم.. انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم أرامكو

تترقب الأوساط الاقتصادية أن تنتهي مدة الاستقرار السعري لطرح أسهم أرامكو بنهاية يوم 9 يناير، والتي بدأت اعتباراً من إدراج الشركة في السوق السعودي يوم 11 ديسمبر 2019.

وكانت غولدمان ساكس العربية السعودية، قد أصدت إعلانها الرابع، بصفتها مدير الاستقرار السعري، بشأن الطرح العام الأولي من أسهم "أرامكو"، عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية بـ 3 مليارات سهم عادي باستثناء خيارات الشراء.

وأكدت "غولدمان ساكس العربية السعودية" أنه حتى تاريخ 7 يناير 2020 لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري، مشيرة إلى احتمالية القيام بعملية الاستقرار السعري، وفقاً للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

يشار إلى أن الفترة الواقعة ما بين 11 ديسمبر 2019 إلى 9 يناير 2020 بـ "مدة الاستقرار السعري" لسهم شركة أرامكو السعودية.

وجمعت أرامكو 25.6 مليار دولار في طرحها العام الأولي، مما يجعله الأكبر في العالم، إذ تخطى صفقة مجموعة علي بابا التي جمعت 25 مليار دولار في 2014.