"الفخارية" توقع مذكرة للاستحواذ على 75% من "حلول للأنابيب"

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توقيعها لمذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع ملاك شركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة، للاستحواذ على 75% من حصص الملكية في الشركة مقابل مبلغ نقدي. حيث يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة (90) يوماً، قابلة للتجديد.

وقالت الشركة إن المستشار المالي لكل طرف من أطراف الاتفاقية هو شركة بيت الاستشارات الوطني (شركة مرخصة من هيئة السوق المالية) مستشاراً مالياً للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.

وتم الاتفاق على تقييم حقوق الملكية لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بمبلغ 85 مليون ريال، وتخفض هذه القيمة في حالة قيام الملاك الحاليين لشركة حلول الأنابيب المتطورة للصناعة بتنفيذ أي مسحوبات تخفض من حقوق ملكية الشركة، حيث ستنخفض هذه القيمة بنفس مقدار ما تم سحبه.

وستقوم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بتعيين مستشاري الفحص النافي للجهالة، ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة لشراء الحصص.