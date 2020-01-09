تابعة لـ"المال للاستثمار" تستحوذ على 51% في شركة مصرية

أعلنت شركة "المال للاستثمار" عن قيام "ديار الكويت العقارية" التابعة لها، بالاستحواذ على حصىة 51% من "الشركة المصرية السعودية للاستثمار السياحي والعقاري" بقيمة مليوني دينار.

وبحسب بيان المال لبورصة الكويت، اليوم الخميس، فإن المصرية السعودية هي شركة مصرية مقفلة، وتبلغ قيمة الصفقة 2.1 مليون دينار كويتي (6.94 مليون دولار).

وأوضحت المال أنه سيتم قياس الأثر المالي لتلك الخطوة عند إصدار البيانات المالية للشركة كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

يشار إلى أن "المال للاستثمار" تمتلك حصة 40% في شركة "ديار الكويت العقارية".