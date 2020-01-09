"أوبر" تستعد لإتاحة خدمة التاكسي الطائر بحلول 2023

تستعد شركة أوبر لإتاحة خدمة التاكسي الطائر بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية في غضون 3 سنوات من الآن، بحسب ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية والتي أضافت أن الشركتين ستنفقان نحو 1.5 مليار دولار لتصنيع "المركبات الطائرة التي ظهر لها نموذج بالفعل على هامش معرض للسيارات في ولاية لاس فيغاس الأميركية.

وأضافت الصحيفة أن التشغيل التجريبي للتاكسي سيبدأ في وقت لاحق من العام الجاري وستكون الخدمة متاحة في مدينتي لوس أنجلوس ودالاس الأميركيتين ومدينة ملبورن الأسترالية.

وتعمل أوبر على تقديم خدمة التاكسي الطائر منذ عدة سنوات وترى فيها أحد أهم المجالات المستقبلية التي قد تفتح المزيد من آفاق النمو لعملاق صناعة النقل التشاركي.

فيما تسعي شركة هيونداي الكورية، خامس أكبر مصنع للسيارات في العالم لمواكبة المنافسين الكبار في مجال التكنولوجيا الناشئة مع تغير الأنماط الشرائية للمستهلكين بحسب ما ذكرته الصحيفة.

واستعانت الشركة الكورية بأحد مهندسي وكالة ناسا العام الماضي لتطوير خدمات النقل الجوي المدني لدى الشركة وقررت حينها استثمار نحو 1.5 مليار دولار.

وتشارك شركة "أورورا"، إحدى الشركات التابعة لشركة بوينغ الأميركية، في المشروع.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة نقلا عن مدير شركة هيونداي، يونجشو تشي، فإن التاكسي الطائر مصمم لقطع مسافة تصل إلى 60 ميلا مع سرعة قصوى تبلغ 180 ميلا في الساعة.

وتجري شركات طيران كبرى على غرار إيرباص تجارب اختبارات لمركبات طائرة جوية ذاتية القيادة.

وفي المنطقة العربية، أجرت دبي أول اختباراتها في مجال خدمات مركبات الأجرة الطائرة بالعام 2017.