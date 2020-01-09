"تجارية الرياض" توافق على إعادة التنظيم المالي لـ "وفا للتأمين"

أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، اليوم الخميس، أن المحكمة التجارية بالرياض قررت قبول إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة، وحددت يوم الاثنين 22 فبراير المقبل موعدا لتصويت المساهمين على المقترح، كما حددت الاثنين 2 مارس المقبل الساعة السادسة مساءً موعداً لتصويت الدائنين .

وقالت الشركة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، إن الجلسة القضائية الخاصة بإجراء إعادة التنظيم المالي لدى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض عقدت أمس الأربعاء، وقررت اعتماد قائمة المطالبات النهائية لغايات التصويت، كما قررت قبول إيداع مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة.

وأوضحت أنها ستعمل بالتنسيق مع الأمين المعين من المحكمة على ترتيبات التصويت وتزويد المساهمين والدائنين بنسخة من مقترح إعادة التنظيم المالي، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.