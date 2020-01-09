"سامبا المالية" تقترح توزيع 1.39 مليار ريال أرباحا نصفية

أعلنت مجموعة سامبا المالية عن صدور قرار مجلس الإدارة، اليوم الخميس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة عن النصف الثاني لعام 2019، بقيمة تبلغ 1.394 مليار ريال.

وأوضحت المجموعة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، أن هذا القرار سيتم عرضه خلال الجمعية العمومية المزمع عقدها خلال النصف الأول من عام 2020، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للتوزيع ملياري سهم، وبالتالي تبلغ حصة السهم من التوزيعات نحو 70 هللة بعد خصم الزكاة.

وأشارت المجموعة إلى أن الحق في توزيعات الأرباح ستؤول لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وسبق لسامبا توزيع أرباح نقدية قدرها 1.438 مليار ريال سعودي عن النصف الأول من العام 2019 بواقع 72 هللة للسهم الواحد ليصل إجمالي الأرباح التي سيتم توزيعها عن عام 2019 إلى 2.832 مليار ريال، بواقع 1.42 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 14.2% من قيمة السهم الإسمية.