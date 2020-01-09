703 ملايين ريال حصة "السعودية للاستثمار الصناعي" من تخفيض رأسمال شركتين

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الخميس، عن تخفيض رأس مال شركاتها المدارة بصورة مشتركة، وهي شركة شيفرون فيليبس السعودية SCP، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس JCP، والتي تمتلك المجموعة السعودية نسبة 50% في كل منهما.

وقالت المجموعة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول" إن القرار يرجع لعدم الحاجة لامتلاك الشركتين احتياطيات مالية كافية، وعدم وجود أي مديونية، وقدرة الشركتين على الاقتراض عند الحاجة.

وأضافت أنه تم خفض رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية من 655 مليون ريال إلى 244 مليون ريال، وخفض رأس مال شركة الجبيل شيفرون فيليبس من 1.478 مليار ريال إلى 484 مليون ريال.

وأوضحت أن هذا التخفيض سيعود للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركتين خلال السنوات القادمة، حيث تبلغ حصة المجموعة السعودية من ذلك التخفيض 703 مليون ريال.

وأشارت إلى أن التأثير المالي سيتمثل في إيقاف تكوين مخصصات إضافية للاحتياطي النظامي، وتخفيض بعض المخصصات التي سبق تكوينها لدى الشركتين.