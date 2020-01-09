HP تعارض عرض استحواذ Xerox عليها مقابل 33.5 مليار دولار

أعربت شركة " HP " مجددا معارضتها للعرض الذي تقدمت به شركة، Xerox Holdings للاستحواذ عليها، مشيرة في رسالة إلى الشركة بأن حصول

Xerox على التمويل للصفقة ليس أساسا للتفاوض، خصوصا وأن قيمة الصفقة عند 33.5 مليار دولار تقلل من قيمة HP.

وكانت شركة Xerox قد حصلت يوم الإثنين على 24 مليار دولار لتمويل الصفقة المحتملة.

علما أن Xerox كانت قد تقدمت بعرض لمساهمي HP بواقع 22 دولارا للسهم، منها 17 دولارا نقدا بالإضافة إلى نحو 0.14 سهما من Xerox لكل سهم من HP.

هذا وكانت شركة HP قد قالت في نوفمبر الماضي إنها مستعدة لدراسة عرض شراء من Xerox إدراكا منها للفوائد المحتملة لدمج العمليات.