أقوى ارتفاع بطلبيات طائرات "إيرباص" في 6 سنوات

حققت إيرباص ارتفاعاً في طلبيات الطائرات لعام 2019 لكنها أخفقت في أن تواكب التسليمات ذلك للعام الثاني على التوالي بعد أن ألغت برنامجها للطائرة العملاقة إيه380 وقامت بتنقية دفاترها من بعض الصفقات غير النشطة التي خلفها تداعي ازدهار للطلبيات في القطاع.

وحققت الشركة الأوروبية إجمالي طلبيات قدره 1131، بارتفاع 36% وهو الأقوى في ست سنوات. يأتي ذلك بعد طلب لشراء 40 من طائراتها طراز إيه330-نيو عريضة البدن من جانب عميل لم يُعلن اسمه في الأيام الأخيرة لعام 2019.

وزاد صافي الطلبيات بعد الإلغاءات 3% إلى 768 طائرة.

وأكدت إيرباص أنها سلمت عددا قياسيا من الطائرات بلغ 863 في 2019، بزيادة 7.98%، بعد أن ذكرت رويترز في تقرير حصري الإجمالي السنوي في أول يناير كانون الثاني.

وتضع تلك الأرقام إيرباص على مسار التفوق على بوينغ في كل من الطلبيات والتسليمات للمرة الأولى منذ 2011، في الوقت الذي تكابد فيه الشركة الأميركية المنافسة لإيرباص مصاعب جراء أزمة وقف تحليق طائرتها 737 ماكس.

ومن المقرر أن تعلن بوينغ عن أرقامها يوم الثلاثاء القادم.

وتمخضت بيانات إيرباص عن معدل لصافي الطبيات إلى التسليمات عند 0.89، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية في عام 2009.