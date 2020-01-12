أمانات: صفقة استحواذ محتملة على حصة بـ"vps" للرعاية الصحية

أعلنت شركة "أمانات القابضة" قيامها بدراسة فرص استثمارية محتملة للاستحواذ على حصة استراتيجية في مجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة أنها عينت "جي بي مورغان" مستشارا ماليا لها، علماً أن هذه الفرصة ما زالت في مراحلها الأولية، وتتوقف على العديد من العوامل والاشتراطات التجارية والمالية والموافقات الداخلية والجهات الرقابية.

وأشارت إلى أن مؤسس شركة "في بي إس" يشغل منصب نائب الرئيس في مجلس إدارتها والعضو المنتدب، موضحة أنه تم إعفاؤه من المشاركة في أية مناقشات تتعلق بهذه الفرصة الاستثمارية.

وتأسست مجموعة "في بي إس" للرعاية الصحية على أيدي الدكتور شامشير فاياليل عام 2007، وتعد أحد أكبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في الإمارات مع تواحجد متنامي في سلطنة عمان.

إلى ذلك، أكدت شركة "أمانات" أنها تتمتع بمعايير وسياسات عالية للحوكمة وإدارة التدابير والمخاطر لتجنب حدوث تضارب مصالح.

وأوضحت أنها تقوم بصورة دورية بتقييم والنظر في العديد من الفرص الاستثمارية المحتملة مع المؤسسات الإقليمية.

وأشارت إلى أنها ستخطر المساهمين والعامة فور التأكد من أي تطورات جوهرية بخصوص ذلك التقييم.