أورانج للعربية: 4 مليارات جنيه استثمارات جديدة بمصرفي 2020

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، هشام مهران، في مقابلة مع العربية، عن توقيع شركة أورانج مصر عقد إنشاء مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات مستهدفة تبلغ 135 مليون دولار.

وقال مهران إن المركز سيمثل أحدث مشروعات البيانات العالمية، بالتعاون مع عدد ضخم من الشركات الأجنبية المتخصصة.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، ياسر شاكر، إلى تقديم خدمات مراكز البيانات في 100 دولة بإيرادات سنوية 7 مليارات دولار.

وكشف شاكر عن خطط "أورانج" لضخ 4 مليارات جنيه فى الشبكة والبنية التحتية خلال 2020.