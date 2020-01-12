نمو أرباح "المتقدمة" 16.8% بالربع الرابع لـ191.7 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة المتقدمة للبتروكيماويات الفصلية إلى 191.7 مليون ريال، في الربع الرابع من 2019، مقابل 164 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2018، بنمو 16.89%.

وحلال 2019 ارتفعت أرباح المتقدمة بنسبة 5.8% إلى 759 مليون ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ716.9 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 14.5%.

- تحقق هذا الارتفاع في صافي الربح المذكور أعلاه على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 11.1%، والارتفاع في استهلاك البروبان بنسبة 5.6%، وارتفاع تكاليف الإنتاج الثابتة والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 21.7% و30.9% على التوالي .

ويعتبر صافي الربح وكميات الإنتاج والمبيعات للبولي بروبيلين لعام 2019 الأعلى في تاريخ الشركة.

وأيضاً يشتمل صافي الربح لعام 2019 على مبلغ 76.6 مليون ريال سعودي عبارة عن حصة أرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في كوريا الجنوبية ( 66.9 مليون ريال سعودي في عام 2018).

وأشارت الشركة إلى أنه تم تعديل الربح للسهم الواحد لعام 2018 بسبب ارتفاع عدد الأسهم نتيجة إصدار أسهم منحة بنسبة 10% بناءً على موافقة من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 17 سبتمبر 2019.

يذكر أنه اعتبارًا من 1 يناير 2019، قامت الشركة بتبني المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 16 للإيجارات بدون أي تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية.