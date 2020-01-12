بعد "الأوكرانية".. كم تبلغ تعويضات ضحايا حوادث الطيران؟

بعد أن اعترفت إيران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية على متنها 176 شخصاً، يطفو على السطح الحديث حول حوادث الطيران حول العالم والتعويضات التي تحصل عليها أسر الضحايا بموجب القانون الدولي.

وحددت معاهدة اتفاقية مونتريال التي تم توقيعها عام 1999 حقوق أهالي الضحايا في حوادث الطيران في حال كان الخطأ ناجماً عن عطل فني أو إهمال من الشركة المسؤولة عن تشغيل الطائرة أو الشركة المصنعة لها، بحسب ما ذكره موقع مؤسسة "إتش.غي" المعني بالاستشارات القانونية.

ووفقاً لبنود معاهدة مونتريال، تحصل عائلة الضحايا على نحو 113 ألف وحدة سحب خاصة، أي ما يوازي نحو 170 ألف دولار للشخص الواحد.

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ووحدة السحب الخاصة، هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.

وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات، الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، بحسب موقع صندوق النقد الدولي.

وتتحدد المسؤولية بين الشركة المصنعة أو الجهة المشغلة للطائرة على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وهل هو خطأ بشري أم خطأ ناجم عن عطب في أحد أجهزة الطائرة.

وتتحدد قيمة التعويضات أيضا بناء على جنسية ركاب الطائرة، في وقت ذكرت بتقارير إخبارية أن الحكومة الأوكرانية ستدفع نحو 8350 دولارا عن كل ضحية من الضحايا في الحادث، مع مطالبة الحكومة الإيرانية بدفع التعويضات بعد إعلانها عن إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن التعويضات تختلف من بلد إلى آخر مع بلوغها نحو 4.5 مليون دولار للفرد في أميركا و2.5 مليون دولار للفرد في البرازيل، فيما تبلغ قيمة التعويضات في أوروبا 1.6 مليون دولار للفرد في أوروبا، و500 ألف دولار للفرد في الصين.

وكانت شركة بوينغ الأميركية قد دفعت تعويضات تقدر بنحو 100 مليون دولار لضحايا تحطم طائرتي 737MAX والتي راح ضحيتها نحو 346 شخصا بواقع 289 ألف دولار للعائلة.

وإليكم قائمة بأبرز حوادث إسقاط الطائرات حول العالم:



1- طائرة الخطوط الجوية الليبية 1973 في سيناء: 100 شخص.

2- طائرة الخطوط الجوية الكورية 1983: 269 شخصا.

3- طائرة الخطوط الجوية الإيرانية 1988: 290 شخصا.

4- طائرة الخطوط الجوية السيبيرية 2001: 78 شخصا.

5- طائرة الخطوط الجوية المالية 2004: 298 شخصا.