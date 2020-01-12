مصادر: "KPC" تقترض ملياري دينار من البنوك الكويتية

وافق مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في إجتماعه أمس، على طلب نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم، بتحسين مواصفات سيارات العاملين في القطاع النفطي، وفقاً لمعايير الصحة والسلامة والبيئة، على أن تكون صلاحية تحديدها للرئيس التنفيذي للمؤسسة بتحديدها.

وكشفت مصادر أن مجلس إدارة المؤسسة اتخذ قرارات حيوية أخرى، منها الموافقة على اقتراض المؤسسة ملياري دينار من البنوك الكويتية، لتمويل مشاريع المؤسسة الإستراتيجية، كجزء من برنامج الاقتراض وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

وكشفت مصادر أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج لـ2020 بوضع التشغيل، بحدود 400 مليون دينار للخفجي والوفرة، أما بالنسبة للميزانية الرأسمالية للشركة فتم اعتماد ميزانية إضافية مع المرحّل من الميزانية السابقة.

كما اعتمد مجلس الإدارة الميزانية التشغيلية لـ"كوفبيك" بـ170 مليون دولار، وراجع ملاحظات ديوان المحاسبة، موصياً بمتابعتها واتخاذ اللازم بشأنها.