"أكوا باور" تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار بـ2020

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية بادي بادماناثان، أن الشركة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار في 2020 في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو 10 دول.

وقال بادي بادماناثان، على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي، إن الشركة التي تبني محطات للطاقة وتحلية المياه وتملك 50% من محفظتها في السعودية، تخطط للتوسع في أسواق جديدة.

وتملك أكوا باور أصولا في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في 5 دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.

موضوع يهمك وقعت شركة "أكوا باور" السعودية اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة في أذربيجان لتطوير وبناء وتشغيل مشروع لتوليد طاقة الرياح... "أكوا باور" تتوسع بمشروع طاقة حيوي في أذربيجان طاقة

وأفاد بادماناثان "فزنا بمشروعين للطاقة المتجددة (في إثيوبيا) هذا العام سينتجان معا 300 ميغاوات وسيعملان بالتوازي وتبلغ قيمة استثماراتهما حوالي 500 مليون دولار".



وأضاف "قبل بضعة أيام وقعنا عقدا بقيمة 300 مليون دولار لإنتاج 200 ميغاوات في أذربيجان. نتطلع إلى دولة أخرى في شرق أوروبا وقد نحصل على شيء هناك خلال شهر إلى 6 أسابيع".

ولفت بادماناثان إلى أن أكوا باور تعمل أيضا على تطوير عدة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة في إندونيسيا، متوقعا أن تبلغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار.

وأضاف أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظتها لتشمل الأردن والمغرب بالإضافة إلى تعزيز عملياتها في السعودية والإمارات.

ويمتلك صندوق الثروة السيادية في السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، حصة تبلغ 25% في أكوا باور ويخطط لزيادتها إلى 40%.