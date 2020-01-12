"جرير" تفتتح معرضاً بالمدينة المنورة باستثمار 1.5 مليون ريال

افتتحت شركة "جرير للتسويق"، يوم الجمعة الفائت، معرضاً جديداً بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ويعد هذا المعرض هو الـ50 لمكتبة جرير في المملكة، والـ60 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المعرض الجديد يقع في الصالة الدولية وتبلغ مساحته 79 متراً مربعاً، في حين بلغ حجم الاستثمارات في هذا المعرض 1.5 مليون ريال، متوقعةً أن يظهر الأثر المالي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الأول من عام 2020.

وأشارت إلى أن المعرض يحتوي على أصناف مختارة من منتجات مكتبة جرير، فيما بلغت نسبة الموظفين السعوديين فيه 100% من إجمالي الموظفين.

ويعد هذا المعرض الأول الذي تم افتتاحه منذ بداية عام 2020، وثاني معارض مكتبة جرير بالمطارات.