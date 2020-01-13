مصادر العربية: مفاوضات OSN لشراء حصة في "أنغامي" توقفت

علمت "العربية" من مصادر قريبة من شبكة OSN أن المباحثات لشراء شبكة بث الأغاني "أنغامي" لم تعد قائمة، إما بسبب السعر، أو بسبب عدم الاتفاق على شروط الصفقة.

كانت وكالة "بلومبيرغ"، قد أعلنت أن شبكة بث الأغاني "أنغامي" تدرس خياراتها المستقبلية، والتي تتضمن البيع لشبكة Orbit Showtime Network في صفقة قد تقيم الشركة بـ400 مليون دولار.

وأضافت مصادر الوكالة أن "أنغامي"، ومقرها بيروت، تدرس تعيين جي بي مورغان شايس مستشاراً مالياً لتقييم خياراتها الأخرى، والتي قد تتضمن جمع رأسمال لتمويل توسعاتها المستقبلية.

وتواجه الشركة منافسة من شبكات أخرى لبث الأغاني مثل Deezer والتي حصلت على تمويل بقيمة مليار ريال من الأمير الوليد بن طلال في 2018.