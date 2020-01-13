"أورا ديفيلوبرز" للعربية: 120 مليار جنيه استثمارات جديدة بمصر 

قال الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز، هيثم عبد العظيم، إن شركته تضخ استثمارات قدرها 120 مليار جنيه في مشروعين عقاريين أحدهما بشرق القاهرة والآخر بغربها، بمبيعات متوقعة تبلغ 160 مليار جنيه.

وأوضح في تصريحات لـ "العربية" أن شركته تولت تطوير حديقة الشيخ زايد المركزية، وستقيم هناك مشروعا يضم 5 آلاف وحدة سكنية باستثمارات تبلغ 40 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة ستقوم بتطوير 400 فدان في منطقة القاهرة الجديدة باستثمارات تبلغ 80 مليار جنيه.

وأكد أن المبيعات المستهدفة من مشروع الشيخ زايد تبلغ 60 مليار جنيه، فيما تبلغ المبيعات المستهدفة من مشروع القاهرة الجديدة 100 مليار جنيه.