"بلتون" المصرية تسعى لبيع حصتها في شركة أورباخ جرايسون الأميركية

قال الرئيس التنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة، إبراهيم محمد كرم، إن مجلس إدارة شركته فوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع حصتها في أورباخ جرايسون الأميركية للوساطة في الأوراق المالية لتوقف الخسائر التي تكبدها لها الشركة الأميركية وتتحول إلى الربحية.

وأضاف: "رغم أنها تساعدنا في التواجد بأكثر من ‭‭‭‭‭‭120‬‬‬‬‬‬ سوقا، لكن الخسارة التي تأتي منها كبيرة ولدينا خطة بشأنها سننتهي منها قبل مارس المقبل".

واستحوذت بلتون على حصة حاكمة بشركة أورباخ جرايسون الأميركية التي تعمل في ما يصل إلى ‭‭‭‭‭‭125‬‬‬‬‬‬ سوقاً حول العالم في عام 2016.

وأشار إلى أن شركته تعكف على خطة توسع قوية تشمل دخول أسواق الإمارات والسعودية ودولة إفريقية خلال هذا العام بجانب إطلاق خدمات نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي في يونيو المقبل.

وأضاف كرم أن شركته تستهدف أن تصبح ثاني أكبر شركة سمسرة في مصر هذا العام بجانب دخول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل يونيو القادم.

وأوضح أن شركته تستهدف أن تمثل الأنشطة المالية غير المصرفية من 30 إلى 40% من إيرادات الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة وحتى ‭‭‭‭‭‭2023‬‬‬‬‬‬.

وتابع: "حصلنا على موافقة (هيئة) الرقابة المالية أمس وسنبدأ تفعيل تلك الأنشطة في يونيو المقبل بمحفظة متوقعة للتأجير التمويلي بنحو ‭‭‭‭‭‭600‬‬‬‬‬‬ مليون جنيه و‭‭‭‭‭‭400‬‬‬‬‬‬ مليون جنيه للتمويل العقاري... وقبل ذلك سنكون أطلقنا خدمات التمويل الاستهلاكي وسنبدأ أنشطة أخرى في مرحلة لاحقة قريبة".

وأوضح أن الشركة ستستخدم جزءاً من زيادة رأس المال البالغة ‭‭‭‭‭‭560‬‬‬‬‬‬ مليون جنيه لسداد ديون والجزء الآخر البالغ ‭‭‭‭‭‭168‬‬‬‬‬‬ مليون جنيه للتوسع بنشاط السمسرة وتمويل توسعات جديدة وطرح صناديق استثمار جديدة ومتنوعة خلال هذا العام.

وينتهي الاكتتاب في زيادة رأسمال بلتون المالية في ‭‭‭‭‭‭19‬‬‬‬‬‬ يناير الجاري. وأضاف كرم: "لدينا توسعات بقطاع السمسرة قوية هذا العام... سنعمل على زيادة محفظة الشراء بالهامش بجانب ضخ استثمارات في منصات التداول الإلكتروني الخاصة بنا... في الطروحات أيضا، نعمل على طرح لشركة خاصة كبيرة وقد نراه في ‭‭‭‭‭‭2019‬‬‬‬‬‬".

وتتبع بلتون المالية القابضة نحو ‭‭‭‭‭‭13‬‬‬‬‬‬ شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس قد استحوذ على بلتون في نوفمبر من ‭‭‭‭‭‭2015‬‬‬‬‬‬ مقابل نحو ‭‭‭‭‭‭650‬‬‬‬‬‬ مليون جنيه.