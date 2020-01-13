"دراغون أويل" تستحوذ على "بي بي مصر" بـ850 مليون دولار

أعلنت شركة "دراغون أويل"، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، نجاح صفقة استحواذها على كامل حقوق وامتيازات شركة بريتيش بتروليوم "بي بي" في منطقة خليج السويس.



وبموجب هذا الاتفاق، قامت "دراغون أويل" بالاستحواذ على 100% من حقوق شركة "بي بي مصر" في صفقة قيمتها 850 مليون دولار (3.12 مليارات درهم) وبتمويل ذاتي، ولتصبح شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلاً من شركة "بي بي" البريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

جاء ذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها الشركة مساء يوم الأحد بفندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، وسفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، جمعة مبارك الجنيبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "دراغون أويل" ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير، والرئيس التنفيذي لشركة "دراغون أويل" علي راشد الجروان، وعدد من الشخصيات.

وفي كلمته، قال الطاير: "إن وجود شركة "دراغون أويل" في هذه الشراكة، سيضيف أبعاداً جديدة للمستوى المتقدم في شركة خليج السويس للبترول (جابكو) في الأنشطة البترولية بما في ذلك العمليات الفنية والشؤون الإدارية والمالية".

وتعتبر هذه الشراكة الجديدة فرصة استثمارية استثنائية لتوسع آفاق التعاون للطرفين، والتي تدعم أهداف التنمية المشتركة، كما أنها تفتح آفاقاً جديدة وفرصاً واعدة في أحد أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.

وأضاف الطاير: "احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول دولياً وعربياً من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في جمهورية مصر العربية والذي وصل إلى نحو 6.66 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بـ 6.5 مليار دولار عام 2017، ما يدل على زيادة تنافسية البيئة الاقتصادية في مصر والقطاعات ذات الإمكانات الواعدة، وذلك لاهتمام قيادتها بإجراء التحسينات التشريعية والتطورات الداعمة للارتقاء باقتصادها وتوفير البنية التحتية الملائمة لنمو وزيادة الأعمال".

وبدوره، أبلغ الجروان: "نطمح من خلال هذه الشراكة والجهود المشتركة للوصول لزيادة الإنتاج وتنفيذ خطط مستقبلية طموحة، ونحن نسعى في دراغون أويل لزيادة الإنتاج الحالي من خلال 11 منطقة امتياز ومناطق استكشافية إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يوميا بحلول عام 2023 من خلال تقديم أفضل الممارسات الفنية والتطبيقات التقنية الحديثة واعتماد الإبداع كمبدأ لتقديم الحلول المبتكرة من خلال فرق العمل".

وتابع الجروان: "نأمل في دراغون أويل أن نحقق أهداف النمو المستدام من خلال استكشاف وخلق فرص جديدة في مختلف أنحاء العالم مثل تركمانستان والعراق وأفغانستان والذي يقدر حالياً الإنتاج بـ 150 ألف برميل يومياً ليصل إلى 300 ألف برميل في اليوم الواحد بحلول 2026 بحسب استراتيجياتنا وطموحنا".

وتفتخر شركة "دراغون أويل" بالكفاءات البشرية في شركة "جابكو مصر"، مما يفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الشركتين، حيث يعمل ما يقرب من 6 آلاف موظف في "جابكو" بين المكتب الرئيسي في القاهرة والمواقع والحقول.