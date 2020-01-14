قفزة في أرباح "اتحاد الأسلاك".. والشركة تقترح تخفيض رأس المال

قالت شركة اتحاد مصانع الأسلاك، اليوم الثلاثاء، إن صافي الربح التقديري بعد الزكاة والضريبة خلال عام 2019، بلغ 22.1 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 7.1 مليون ريال أرباح عام 2018، بنسبة نمو بلغت 211.3%.

وأظهرت بيانات الشركة أن إيراداتها بلغت 724.4 مليون ريال خلال العام الماضي، مقارنة مع 535 مليون ريال إيرادات الشركة خلال عام 2018، بنسبة نمو بلغت 35.4%.

وأشارت الشركة، في بيان لسوق المالية السعودية "تداول"، إلى أن سبب ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي الي نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح. وأضافت أن ذلك جاء مصحوبا بانخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وعلى صعيد آخر، أوصى مجلس إدارة الشركة، خلال اجتماعه أمس الاثنين، بتخفيض رأس المال بنحو 20%، موضحا أن تمويل عملية التخفيض سيتم عن طريق إستخدام الفائض من أرصدة النقدية للشركة مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات.

ويرى مجلس الإدارة أن التخفيض سيكون له أثر إيجابي من خلال تحسين مؤشرات الأداء.

ويبلغ رأسمال الشركة بعد التخفيض 351 مليون ريال مقارنة برأس المال الحالي البالغ 438.75 مليون ريال.

وأوضحت أنها ستدعو إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية لإقرار تخفيض رأس المال، على أن تكون عملية تخفيض رأس المال في اليوم التالي للجمعية.