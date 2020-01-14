للمرة السادسة..محكمة دولية تطالب جيبوتي بإعادة محطة حاويات لـ "دبي العالمية"

قالت شركة "موانئ دبي العالمية"، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن محكمة لندن للتحكيم الدولي أمرت حكومة جيبوتي بإعادة محطة دوراليه للحاويات وفقا للحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة "موانئ دبي العالمية" و"دوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه" خلال شهرين، أو أن تسدد للشركة تعويضات عن الأضرار.

وأشار البيان إلى أن الخسائر التي تكبدتها "موانئ دبي العالمية" يتجاوز مليار دولار أميركي، وفقا لمستشار مالي مستقل.

وأوضحت الشركة أن هذا الحكم هو السادس على التوالي لصالح شركة "موانئ دبي العالمية" في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز، مؤكدة أن حكومة جيبوتي مازالت تتجاهل الحكم.

وتعتبر محطة الحاويات "دوراليه كونتينر تيرمينال" أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر للدخل في الدولة، وحققت الأرباح بصورة سنوية منذ انطلاق عملياتها.

وأشارت موانئ دبي إلى أنه في حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، فإن المحكمة أكدت أنها ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار إلى "موانئ دبي العالمية".