"الكابلات" السعودية تعيد هيكلة مديونية بـ 107 ملايين ريال

أعلنت شركة الكابلات السعودية توقيع اتفاقية إعادة هيكلة مديونية صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم الثلاثاء، بقيمة 107.29 مليون ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية، ميسر أنور نويلاتي، في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، أن إعادة جدولة قرض صندوق التنمية الصناعية تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة، بما يتوافق مع تدفقاتها النقدية.

وأشار إلى الحصول على فترة سماح تناسب التدفقات النقدية المستقبلية للشركة تصل مدتها إلى 3 سنوات.

وأعرب عن تقدير الشركة لإدارة الصندوق على ما تقدمه من دعم للقطاع الصناعي، بما يخدم مصلحة الشركة لتعزيز مركزها المالي.