أرباح "بلاك روك" الفصلية تقفز 40% لـ1.3 مليار دولار

سجلت بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، اليوم الأربعاء، ارتفاعا نسبته 40.3% في أرباح الربع الأخير من العام، مع تدفق المزيد من الأموال على صناديقها للأسهم المتداولة منخفضة المخاطر وأنشطة إدارة النقد وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.



وارتفع صافي ربح الشركة التي مقرها نيويورك إلى 1.30 مليار دولار، أو 8.29 دولار للسهم، في الشهور الثلاثة المنتهية يوم 31 ديسمبر كانون الأول من 927 مليون دولار أو 5.78 دولار للسهم قبل عام، بحسب ما ورد في "رويترز".



وأنهت الشركة الربع بإدارة أصول تبلغ 7.43 تريليون دولار بارتفاع عن 5.98 تريليون دولار قبل عام.