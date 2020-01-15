البدء بإجراءات تصفية إحدى الشركات التابعة لـ" شعاع كابيتال"

وافق مجلس إدارة شركة "شعاع كابيتال" خلال اجتماعه، على استحواذ شركة "الرمز كوربوريشن" على أعمال صناعة السوق لدى الشركة والتي كانت تمارسها شركتها التابعة "شعاع كابيتال إنترناشيونال لميتيد".

ووفقًا لقرار مجلس الإدارة، سيتم إيقاف شركة "شعاع كابيتال إنترناشيونال لميتيد" عن مزاولة نشاط صناعة السوق والبدء في إجراءات تصفيتها بعد إتمام الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، بحسب ما ورد في بيان للشركة في "سوق دبي المالي".

كما وافق مجلس الإدارة على استقالة "فواد طارق خان" من عضوية المجلس وتعيين "أبو بكر صديق محمد حسين الخوري" خلفا له، على أن يتم عرض التعيين على الجمعية العمومية للمصادقة عليه.