القبض على خلدون الطبري رئيس "دريك آند سكل" السابق بالأردن

ألقت السلطات الأردنية القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة دريك آند سكل الإماراتية، خلدون الطبري، في مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمان، قبل استقلاله طائرة إلى المملكة المتحدة، وفقا لأربيان بيزنيس.

ويواجه الطبري عدة اتهامات من قبل دريك آند سكل، في مطالبات تصل قيمتها إلى أكثر من مليار درهم.

وجاء القبض عليه بعد وضعه على القائمة الحمراء للاعتقال من قبل الإنتربول في 7 يناير الماضي، وفقا لما ذكره أحد ممثلي شركة دريك آند سكل.

وكان الطبري يواجه اتهامات جنائية رفعتها شركة دريك آند سكل في الأردن، وجرى بالفعل إلقاء القبض عليه، إلا أنه تم إطلاق صراحه، بضمان جواز سفره.