"تبريد الإماراتية" تطلق شركة "تبريد لخدمات الطاقة"

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" المدرجة أسهمها في سوق دبي المالي، عن إطلاق شركة "تبريد لخدمات الطاقة".



وأوضحت "تبريد" في بيان لها على سوق دبي المالي، أن الشركة الجديدة تجمع الشركات الخدمية التابعة لها بشكل يوحد العمليات ويوفر الموارد اللازمة لتطوير المشاريع التجارية المستقبلية.



وأشارت إلى أن الشركة الجديدة ستباشر أعمالها في عام 2020، وستقدم مجموعة متكاملة من خدمات الطاقة للمباني.