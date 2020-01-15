""جازادكو" توقع مذكرة تفاهم لدمج 3 شركات

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أسماك تبوك، وشركة ثروات البحار، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي.

وتنص المذكرة على دراسة صفقة اندماج بين تلك الشركات في شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال تأسيس كيان اعتباري واحد ذات مسؤولية محدودة مقره مدينة الرياض وبرأسمال يبلغ 500 ألف ريال سعودي.

وأوضحت الشركة، في بيان لسوق المالية السعودية "تداول"، أن معيار توزيع الحصص الرأسمالية سيكون بناءً على ما يقدمه كل طرف من أصول ملموسة، وتمثل حصة شركة جازان للطاقة والتنمية 45% في الكيان الجديد.

وأشارت الشركة إلى أنه جرى توقيع مذكرة التفاهم أمس، ومدة سريانها ستة أشهر تنتهي في 13 يوليو المقبل.

وأكدت أن الكيان الجديد ينال كامل الدعم والاهتمام من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام ولتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بالأمن الغذائي وتشكيل كيانات اقتصادية تساهم في رفع الناتج المحلي والمنافسة عالميًا.