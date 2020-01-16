تصريح مهم لرئيس "رينو" عن مستقبل التحالف مع نيسان

أعلن رئيس مجلس إدارة رينو ‬‬جان دومينيك سينار، اليوم الخميس، أن هناك "رغبة حقيقية" لدى قيادات تحالف شركة السيارات مع شركة نيسان لإنجاحه، نافياً تلميحات باحتمال انهيار الشراكة المستمرة منذ عقدين.



وغرق التحالف الفرنسي الياباني، الذي عانى لمدة طويلة من منافسات داخلية، في الفوضى جراء اعتقال مصممه ورئيسه كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتهم ارتكاب جرائم مالية ينفي صحتها.

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وأخفقت محاولات لاستعادة الهدوء في الآونة الأخيرة، بسبب هروب غصن من العدالة اليابانية وسلسلة اتهامات وجهها من لبنان شملت قوله إنه ضحية مؤامرة لطرده وإن التحالف ضل طريقه.



وأضاف سينار في إفادة للصحافيين، دافع فيها عن تغييرات أجراها منذ انضم إلى رينو بعد اعتقال غصن، "لدينا مجلس يشرف على التحالف مؤلف من أشخاص يؤيدونه جميعا بشدة".



وتابع قائلاً "هناك رغبة سائدة في الربط بين خططنا الاستراتيجية ورغبة حقيقية في إنجاح التحالف".

ووصف التقارير التي تتحدث عن أن نيسان تعكف على وضع سيناريوهات لمستقبل محتمل خارج التحالف بأنها "أنباء كاذبة".