رغم أزمات "أمازون" في الهند.. بيزوس يتوسع بالرقمنة

على الرغم من الأزمة التي يعيشها عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" في الهند من دعاوى واتهامات بالاحتكار إلا أن هذا لم يثنه عن طموحاته التوسعية وبذل مزيد من الاستثمارات في دولة زاد عدد قاطنيها على 1.3 مليار نسمة ويشكل قوة كبيرة في السوق العالمية.

وأعلن جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون ورئيسها التنفيذي أمس أن شركته تعتزم استثمار مليار دولار للمساعدة في رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند.

وبحسب "الألمانية"، أضاف بيزوس خلال إعلانه استثمارات للشركة خلال فعاليات في نيودلهي" منذ 25 عاما كانت "أمازون" شركة صغيرة. كنت لا أقوم فقط بإيصال الشحنات لمكتب البريد، ولكني كنت أقوم أيضا بتغليفها وإعدادها والقيام بكل ما تفعله الشركات الصغيرة.

وأكد بيزوس أن استثمار المليار دولار في رقمنة الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة سيتوزع على الأعوام الخمسة المقبلة ليشمل المدن والقرى والمناطق الريفية لمساعدة هذه الشركات للوصول لأعداد أكبر من المستهليكن لم يسبق لهم الوصول إليها من قبل.

وأوضح بيزوس أن "الشركة ستستخدم بصمتها العالمية لتصدير بضائع بقيمة 10 مليارات دولار مصنوعة في الهند بحلول عام 2025. أتوقع أن يكون القرن الـ21 القرن الهندي".

وقامت الشركة باستثمار 5.5 مليار دولار في الهند في وقت سابق لتدعم سلسلة استثماراتها في البلاد بهذه الجولة الجديدة التي يقوم بها رئيسها التنفيذي، فيما لن تقف طموحاتها في الهند على هذا الحد.

ومن المرجح أن يلتقي بيزوس كبار المسؤولين الهنود ويزور مومباي اليوم، بحسب ما ذكرته قناة "سي إن بي سي-تي في 18".

واستقبل آلاف الهنود المدير التنفيذى لشركة أمازون، ومؤسسها، جيف بيزوس، بالتظاهر، احتجاجا على زيارته للعاصمة نيودلهى، فى ظل مخاوف كبيرة من الجهود التى تبذلها "أمازون" للتوسع فى قطاع البيع بالتجزئة الهندي، الذي يهيمن عليه رجال أعمال صغار خارج المدن، وهو ما يؤثر بصورة كبيرة في التنافسية داخل الهند.

ومن المقرر أن يحضر بيزوس قمة تديرها "أمازون" لرجال الأعمال الصغار، وسيضم متحدثين من بينهم كبار المسؤولين التنفيذيين فى "أمازون"، إضافة إلى شخصيات بارزة من شركات مثل "غوغل"، ولم يتم إدراج بيزوس كمتحدث.