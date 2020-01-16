"أسيج" تقترح خفض رأس المال بـ 29.5% ثم زيادته بـ 150 مليون ريال

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة ومن ثَم زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية.

وقالت المجموعة، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، إن مجلس الإدارة انعقد اليوم، واقترح تخفيض رأس المال بنسبة 29.5% من 200 مليون ريال سعودي إلى 141 مليون ريال سعودي، عبر إلغاء نحو 5.9 مليون سهم من أسهم الشركة.

وأشارت إلى أن القرار يهدف إلى هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، مؤكدة أنه لا يوجد أي تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

وأوضحت أن تخفيض رأس المال سيتم نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وذكرت أنه لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد الأسهم.

وأوصى المجلس أيضا، بعد الانتهاء من تخفيض رأس المال، زيادته من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 150 مليون ريـال، مشيرا إلى أن تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة سيتحدد بعد أخذ موافقات الجهات الرسمية.

وأشارت الشركة إلى أنها تهدف من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع في نشاطها، وستقتصر الأحقية في الاكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.