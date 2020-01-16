"تهامة للإعلان" تدعو مساهميها للتصويت على زيادة رأس المال

دعت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة (الاجتماع الأول) بقيمة 100 مليون ريال.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، أن موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية سيكون في 19 فبراير المقبل.

وقالت إن سبب زيادة رأس المال هو دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، أعلنت عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأشارت إلى أن سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب سيُحدد من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.