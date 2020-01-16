10.2 مليون ريال توزيعات " مُلكيّة ريت" عن الربع الرابع من 2019

أعلنت شركة ملكية للاستثمار، اليوم الخميس، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مُلكيّة عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019، قيمتها 10.2 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة، في بيان لسوق المالية السعودية "تداول" إن أحقية التوزيعات النقدية ستؤول لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء 22 يناير الجاري.

وأشارت إلى أن عدد وحدات الصندوق التي سيتم توزيع الأرباح عليها تبلغ 60 مليون وحدة، لتصل بذلك قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.17 ريال.

وأوضحت أنه سيتم دفع التوزيعات خلال الـ 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.