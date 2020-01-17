"توشيبا" تستحوذ على "نوفلاير"

أعلنت شركة توشيبا اليابانية للإلكترونيات أنها استكملت عملية الاستحواذ على شركة نوفلاير تكنولوجي، بالرغم من وجود عرض منافس بقيمة أعلى للاستحواذ على الشركة التي تعمل في مجال التكنولوجيا.

وذكرت توشيبا في بيان نشرتة وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أنها قامت بشراء 5450695 سهماً في نوفلاير، لتحصل بذلك على الحد الأدنى الذي تحتاجه من أسهم الشركة، والذي تبلغ نسبته 14.27%، من أجل نجاح الاستحواذ.

ورغم أن السعر الذي دفعته توشيبا مقابل السهم الواحد في نوفلاير، وهو 11900 ين للسهم، يتجاوز بنسبة 45% سعره في البورصة قبل إعلان أنباء صفقة الاستحواذ في نوفمبر الماضي، فإنه يظل أقل من السعر المنافس الذي كانت تعرضه شركة هويا كورب، ويبلغ 12900 ين للسهم.

ويذكر أن توشيبا هي بالفعل أكبر مساهم في نوفلاير بحصة تبلغ 52.4% من أسهمها، في حين أن توشيبا ماشين كو، وهي شركة مستقلة مازالت تحمل اسم الشركة الأم توشيبا، هي ثاني أكبر حملة الأسهم في نوفلاير.

وأعلنت توشيبا ماشين كو أول أمس الأربعاء اعتزامها بيع حصتها في نوفلاير التي تبلغ 15.8% إلى توشيبا.

وتهيمن شركة نوفلاير على سوق نوعية معينة من الطابعات التي تدخل في صناعة أشباه الموصلات.