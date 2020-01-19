الراجحي المالية: 37.5 ريال سعر سهم أرامكو العادل

حددت شركة الراجحي المالية السعر العادل لسهم شركة أرامكو عند 37.5 ريال، ما يمثل ارتفاعا قدره 9.17% عن سعر إغلاق السهم اليوم الأحد عند 34.35 ريال، وأوصت الشركة بالحياد.

وتوقعت الراجحي، في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، أن تصل توزيعات أرباح أرامكو خلال 2020 إلى 80 مليار دولار، مشيرة إلى أن العائد الضمني على التوزيعات قد يتراوح بين 3.6% و4.6%.

وأشارت إلى أن شركة أرامكو تعطي المزيد من استقرار في عمليات نمو الإنتاج في ظل أن احتياطياتها المؤكدة تعادل 10.6 مرة مقارنة باحتياطي نظيراتها من الشركات الأخرى.

وأوضحت أن توقعاتها للتوزيعات في 2020 جاءت بناء على توقعها بقيام الشركة ببيع 10.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات، وسعر برميل النفط عند 61.3 دولار للبرميل، و4 ملايين برميل يومياً صافي الطاقة التكريرية، و22.7 مليون طن متري صافي طاقة الكيماويات (باستثناء شركة سابك).

وتوقعت الراجحي المالية أن تصل مبيعات شركة أرامكو في 2020 إلى 1.276 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.216 تريليون ريال إيرادات متوقع أن تحققها الشركة خلال العام الماضي.

وتوقعت أن تصل أرباح الشركة بنهاية العام الجاري إلى 401 مليار ريال، مقارنة 361 مليار ريال خلال العام الماضي. يشار إلى أن بنوك الاستثمار العالمية تقييم سهم أرامكو بأكثر من 15% من سعر الطرح وسط تفاؤل برفع أرامكو التوزيعات المقترحة للعام الجاري عن 75 مليار

دولار.

وقيم جي بي مورغان سهم أرامكو عند 37 ريالا وأوصى بزيادة وزنه في المحافظ. وحدد بنك إتش إس بي سي السعر المستهدف عند 36.8 ريال وغولدمان ساكس وضع أعلى سعر مستهدف للسهم حتى الآن عند 41 ريالا.