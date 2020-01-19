بعد توقيف خلدون الطبري..هذه قصة "دريك آند سكل" منذ 2008

بدأت شركة"دريك آند سكل" مسيرتها في نوفمبر عام 2008، إذ كان خلدون طبري أحد مؤسسيها، لتقوم من بعدها بـ4 أشهر بإدراج أسهمها في سوق دبي المالي.

وفي 2009، بدأت الشركة عمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي بشراء شركة دريك آند سكل للأعمال الهندسية الكويت وافتتاح مكاتب لـ"دريك آند سكل" في الأردن وتايلاند.

في عام 2011، توسعت الشركة إلى السعودية عبر الاستحواذ على نسبة 65% من أسهم دريك آند سكل السعودية، و100% من أسهم أي سي سي.

موضوع يهمك ألقت السلطات الأردنية القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة دريك آند سكل الإماراتية، خلدون الطبري، في مطار الملكة علياء... القبض على خلدون الطبري رئيس "دريك آند سكل" السابق بالأردن شركات

وحققت دريك آند سكل أرباحا قدرها 166.5 مليون درهم عام 2013، مستفيدة من طفرات المشاريع العقارية في الإمارات والسعودية.

لتنتقل فجأة في 2015 إلى مرحلة الخسائر، إذ حققت خسائر بلغت 939 مليون درهم، وعادلت هذه الخسائر ما نسبته 41% من رأسمال الشركة.

في 2016، استقال خلدون الطبري من منصبه كالرئيس التنفيذي لـ دريك آند سكل، فيما سجلت الشركة في هذا العام خسائر بقيمة 815 مليون درهم.

وفي عام 2017، قامت دريك آند سكل بإعادة هيكلة رأس المال لشطب 1.4 مليار درهم من خسائرها والتي توازي ما نسبته 64% من رأسمال الشركة.

هذا واستحوذت تبارك للاستثمار على نحو 50% من ملكية دريك آند سكل بعد زيادة رأسمال الشركة والاستحواذ على أسهم خلدون الطبري.

أما في عام 2018، فأعلنت الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 5 مليارات درهم، مع تصفية فروعها في عمان والهند وفقدان السيطرة على فرعها في قطر.

هذا وقدمت دريك آند سكل 15 شكوى جزائية ضد الإدارة التنفيذية السابقة بعد إجرائها تحقيقات بواسطة لجنة تقصي حقائق وخبراء ماليين وقانونيين.

إلى جانب ذلك، تم تعليق أسهم الشركة في سوق دبي المالي منذ نوفمبر من نفس العام.

أما العام الماضي، أكدت الإدارة الجديدة للشركة التزامها باستكمال التحقيقات في جميع ممارسات وتجاوزات الإدارة السابقة لدريك آند سكل.

فيما تم تعيين شعاع كابيتال لدعم الشركة في عمليات إعادة هيكلة رأس المال وتحويل مسار الشركة للربحية.