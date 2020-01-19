رئيس "إكسترا" للعربية: سجلنا مبيعات تخطت 5 مليارات ريال لأول مرة

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" إلى 205.8 مليون ريال بنهاية عام 2019 بنسبة 27.6%، مقارنة بـ161.2 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعن الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "إكسترا" بـ14.58% إلى 72.3 مليون ريال، مقارنة بـ63.1 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

عام استثنائي

وفي هذا السياق، وصف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" محمد جلال، في مقابلة مع "العربية"، العام 2019 بالعام "الاستثنائي" في مسيرة الشركة، مبينا أنه شهد تسجيل صافي ربح يقارب 206 ملايين ريال، وهو الأعلى في تاريخ الشركة.

وأكد جلال أن حجم المبيعات تخطى 5 مليارات ريال لأول مرة منذ تأسيس الشركة، فيما وصلت مبيعات قطاع التجارة الإلكترونية لما يقدر بـ 10% من إجمالي المبيعات.

زيادة الحصة السوقية لـ20%

ونجحت "إكسترا" في زيادة مبيعاتها بنسبة 17% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018، مما كان له الأثر في زيادة الحصة السوقية لتصل إلى ما يقارب 20% في عام 2019.

وسجلت شركة "إكسترا" زيادة في المبيعات عبر الإنترنت بـ70% في 2019، في حين حققت زيادة في إيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي في 2019.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

ارتفاع المبيعات بنسبة 16.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتتخطى مبيعات عام 2019 حاجز الخمسة مليارات ريال سعودي، وذلك نتيجة زيادة مبيعات المعارض القائمة وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية، وزيادة إيرادات الخدمات كخدمات إكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي.

افتتاح 4 معارض

هذا بالإضافة إلى افتتاح أربعة معارض خلال العام الحالي مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 15.5% عن نفس الفترة من العام السابق مما كان له الأثر على ارتفاع صافي الربح بنسبة 27.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما أرجعت سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

زيادة مبيعات جميع الأقسام خلال الربع الرابع بشكل عام وخلال مهرجان التخفيضات السنوي بشكل خاص وكذلك ارتفاع إيرادات خدمات إكسترا وخدمات التمويل الاستهلاكي، مما كان له الأثر على ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 11.4% عن الربع المماثل من العام السابق مما أدى إلى نمو صافي الربح بنسبة قدرها 14.6%.

وذلك على الرغم من:

1- الانخفاض الناجم عن تعجيل تسجيل إيرادات عمليات البيع بالتقسيط بقيمة 7.6 مليون ريال سعودي، وذلك بناء على عقد المرابحة المبرم مع مصرف الراجحي لبيع جزء من محفظة الذمم المدينة الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط، والذي ظهر أثره الإيجابي في نتائج الربع الثاني بإجمالي مبلغ وقدره 17.2 مليون ريال سعودي، والذي تم الإعلان عنه بشكل منفصل على موقع تداول بتاريخ 27 يونيو 2019.

2 - ارتفاع مصاريف التشغيل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.