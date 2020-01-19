"أسواق المزرعة" تمدد تسهيلات بنكية بـ 200 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" عن تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع مصرف الراجحي بقيمة 200 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن مدة التمويل بموجب التجديد، ستمتد 30 ديسمبر 2019 إلى 30 نوفمبر 2020.

وأوضحت "أسواق المزرعة" في بيانها أن ضمانات تجديد اتفاقية التمويل، تمثل سندات لأمر مقدمة من الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة.

وكانت "أسواق المزرعة" قد وقعت في أكتوبر 2019 اتفاقية تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك الأهلي التجاري بقيمة 105.5 مليون ريال، لتمتد فترة التمويل من 3 سبتمبر 2019 حتى 31 مارس 2020، بهدف تمويل متطلبات رأس المال العامل وافتتاح فروع جديدة.