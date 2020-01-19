"السعودي الألماني" تحصل على الترخيص النهائي لتشغيل مستشفى الدمام

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، اليوم الأحد، عن استلامها الترخيص النهائي من وزارة الصحة يوم الخميس الماضي لتشغيل المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بسعة 150 سريرا.

وقالت في بيان لسوق المالية السعودية "تداول"، إنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات اللازمة للأنظمة الطبية والإنشائية وتوفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لبدء عملية التشغيل الفعلي.

وأعلنت الشركة عن البدء في استقبال المراجعين للمستشفى اعتبارا من يوم السبت في 2 فبراير.

ومن المتوقع أن تتحمل الشركة مصاريف قبل التشغيل والبدء في التشغيل وسيتم الإفصاح عن أي تطور في النتائج المالية للشركة في الإعلانات الربعية.