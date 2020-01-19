"عذيب للاتصالات" تعلن تجاوز خسائرها 50% من رأسمالها

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات GO "جو"، وبناءً على نتائجها المالية غير المراجعة بنهاية شهر سبتمبر 2019 عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال بتاريخ 16-01-2020.

وبلغت الخسائر المتراكمة 180,978,942 ريالا وبنسبة 51.63% من رأس المال البالغ 350,529,000 ريال.

وأوضحت الشركة أن السبب الرئيسي لتراكم خسائر الشركة يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية والإيرادات الاخرى وزيادة مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 عقود اعتباراً من 1 أبريل 2019.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.

كما أوصى المجلس بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالأنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال من حيث الإفصاح والمحافظة على حقوق المساهمين ومصالحهم.