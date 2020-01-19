"عناية" توصي بتخفيض رأسمالها بـ50% لإطفاء الخسائر

أوصى مجلس إدارة شركة "عناية السعودية للتأمين التعاوني"، بتاريخ 18 يناير 2020، بتخفيض رأس المال من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال وبنسبة 50% من خلال إلغاء 15 مليون سهم لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

وأشارت إلى أن تاريخ التخفيض سيكون نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، علماً أن تخفيض رأس المال مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال وعدد الأسهم.

يذكر أنه سيتم الإعلان عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.