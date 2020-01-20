"السعودي الألماني" بالرياض ينضم لشبكة "مايو كلينك" الأميركية

أعلن مستشفى السعودي الألماني بالرياض عن انضمامه إلى شبكة Mayo Clinic الأميركية للرعاية الصحية، حيث جرى الإعلان عن الانضمام للشبكة خلال حفل خاص أقيم في مستشفى السعودي الألماني بالرياض، بحضور أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وفريق قيادي من Mayo Clinic ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني.

ويعتبر المستشفى السعودي الألماني بالرياض أول مستشفى في منطقة الرياض وواحدا من المستشفيات القليلة في الشرق الأوسط التي تم اختيارها للانضمام إلى شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية، وهي مجموعة متكاملة من أنظمة الرعاية الصحية المستقلة التي تتمتع بخاصية الاستفادة من معارف وخبرات Mayo Clinic.

وتكمن أهمية انضمام مستشفى السعودي الألماني الرياض إلى شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية في تعزيز علاقات التعاون بين مقدمي الرعاية الصحية في المستشفى و أخصائيي Mayo Clinic من أجل مناقشة مختلف الحالات الطبية المعقدة وإيجاد الحلول لها دون أي تكاليف إضافية على المرضى.

ويساهم هذا التعاون في دعم خبرات المستشفى، وتعزيز الخدمات والنتائج الطبية، إضافة إلى تحسين تجربة المرضى.

وسيتمكن مستشفى السعودي الألماني بالرياض من خلال هذه العلاقة من الاستفادة من الموارد الطبيّة الضخمة لـ Mayo Clinic، والتي تشمل آخر التطورات في مجال البحوث والتجارب السريرية والتي ستدعم خبرات الأطباء في مستشفى السعودي الألماني بالرياض، وتعطي بالتالي نتائج أفضل على مستوى علاج المرضى.

وقال مكارم صبحي بترجي، رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، إن الانضمام إلى شبكة Mayo Clinic يأتي كجزء من قائمة المبادرات النوعية التي تم اطلاقها لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات التي نخدمها، مثل تجديد المرافق وتعزيز تجربة المرضى وتوظيف المواهب الجديدة، وتعاوننا مع Mayo Clinic، على سبيل المثال لا الحصر، دليلاً على جهودنا الحثيثة لأن نصبح المؤسسة الطبية الرائدة في المنطقة.

من جهته قال الدكتور ديفيد هايس، المدير الطبي لشبكة Mayo Clinic إن شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية، تتمتع بتاريخ طويل من التعاون مع مقدمي الخدمات الطبية وذلك لتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، واصفاً هذا التعاون بأنه ذو قيمة كبيرة وهو جزء من فلسفتنا، ويشاركنا مستشفى السعودي الألماني نفس الالتزام في توفير خدمات صحية لا مثيل لها للمرضى والمجتمعات المحلية، ونحن نتطلع لتعاون مثمر".

وسيعتمد الطرفان في تعاونهما على الأدوات الرقمية، والتي ستشمل "إسأل خبير مايو – AskMayoExpert"، وهي إحدى أدوات الرعاية الصحية على الانترنت والمصممة من قبل أطباء Mayo Clinic.

ويوفّر هذا المصدر الواضح والموجز خدمات إدارة الأمراض وإرشادات الرعاية وتوصيات العلاج والمواد المرجعية لمجموعة واسعة من الحالات الطبية.

كما سيتم استخدام الإستشارة عبر "الوسائل الإلكترونية -eConsults " لربط أطباء المستشفى السعودي الألماني بالرياض مع خبراء Mayo Clinic عندما يرغب أطباء المستشفى بالحصول على معلومات إضافية حول حالة المريض.

أما "مجالس مناقشة الأورام إلكترونياً - Boards eTumor" فهي مؤتمرات مباشرة عن بعد عبر الفيديو تسمح لأطباء المستشفى السعودي الألماني بالمشاركة في التعامل مع حالات السرطان المعقدة ومناقشتها مع فرق المتخصصين في Mayo Clinic وغيرهم من أعضاء الشبكة.

وتوفر عضوية شبكة الرعاية أيضاً إطاراً لتبادل المعرفة والمعلومات، بما في ذلك التجارب والبحوث السريرية لـ Mayo Clinic، والمشاركة في أعمال مشتركة مع Mayo Clinic والمستشفيات الأعضاء الأخرى والمؤتمرات والمنتديات والندوات، واستخدام مكتبة Mayo Clinic الخاصة بالمحتوى الأصلي للصحة والعافية، بما في ذلك أكثر من 2500 وثيقة وفيديو خاص بالحالات الطبية للمرضى.