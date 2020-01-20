مذكرة بين "سوليدرتي تكافل" و"جزيرة تكافل" لتقييم الاندماج

وقعت شركة "سوليدرتي السعودية للتكافل" مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة مع "الجزيرة تكافل تعاوني"، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وسيتم التقييم بعد تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة "الجزيرة" بعد احتساب صافي الأصول المدمجة، والقيمة الضمنية لمحافظ التأمين التابعة للشركة والمنقولة من بنك "الجزيرة".

وسيتم احتساب نسبة التبادل ما بين الشركتين باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم، بحسب تاريخ 31 ديسمبر 2019.

بحيث ستقوم "الجزيرة تكافل" عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي "سوليدرتي" مقابل كافة الأسهم المصدرة في "سوليدرتي".