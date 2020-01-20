"البحري" توصي بتوزيع 394 مليون ريال أرباحا للنصف الثاني

أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال (بواقع ريال للسهم)، كأرباح عن النصف الثاني 2019.

وأشارت "البحري"، في بيان لها على موقع "تداول"، إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 393,750,000 سهم، بإجمالي المبلغ الموزع 393,750,000 ريال سعودي.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سوف يعلن عن موعدها لاحقا.

من ناحية ثانية أعلنت الشركة "البحري" عن تمديد عقد خدمات نقل وشحن لوزارة الداخلية لمدة سنة، والذي كان يسري لمدة 5 سنوات بدأت في 2015 وتنتهي في 17 فبراير المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة قرار مجلس إدارتها، بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان على النحو التالي:

- تعيين محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيساً لمجلس الإدارة.

- تعيين عبدالملك بن عبدالله الحقيل نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وتشكيل اللجان المنبثقة من المجلس كالتالي:

أولاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

1- خليفة بن عبداللطيف الملحم (رئيس اللجنة / مستقل).

2- محمد بن عبدالعزيز السرحان (عضو غير تنفيذي).

3- رائد بن عبدالله إسماعيل (عضو غير تنفيذي).

4- عبدالرحمن بن محمد السحيباني (عضو مستقل).

ثانياً: تعيين عبدالملك بن عبدالله الحقيل (عضو مستقل) رئيساً للجنة المراجعة بعد موافقة الجمعية العامة رقم (44) بتاريخ 12 يناير 2020 على تشكيل اللجنة.