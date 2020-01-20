"تشب" توقع عقداً تأمينياً بـ 14.8 مليون ريال مع شركة "أنوكيم"

أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد لتقديم تغطيات تأمينية متعددة لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية (انوكيم).

وقالت إن إجمالي قيمة العقد يبلغ 14.8 مليون ريال سعودي، هو يمثل أكثر من 5% من الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2018.

وأوضحت، في بيان لسوق المال السعودية "تداول"، أنها ستوفر تغطيات تأمينية مختلفة لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية لمشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج رماد الصودا وكلوريد الكالسيوم في مدينة رأس الخير الصناعية، بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن العقد يمتد طوال فترة المشروع من 15 يناير من العام الجاري، حتى الأول من فبراير في 2023، مؤكدة أن الأثر المالي للعقد سيظهر في النتائج المالية للربع الأول من عام 2020.