السعودية للخدمات الأرضية توقع عقد مناولة مع طيران "الشرق الأوسط"

وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية مؤخراً في بيروت، عقداً لتقديم خدمات المناولة الأرضية مع طيران الشرق الأوسط (الخطوط اللبنانية) ولمدة 3 سنوات لتقديم خدمات المناولة الأرضية في المحطات الرئيسية بالمملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الكابتن فهد سندي، أن الشركة تعمل لتحقيق رؤية المملكة 2030 لزيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المسافرين وضيوف الرحمن والمعتمرين ورفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بالمطارات.

يُذكر أنه في عام 2019 قدمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدماتها، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، لأكثر من 2292 رحلة لطيران الشرق الأوسط، الذي يُعد الناقل الوطني اللبناني بواقع 585 رحلة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومن مطار الملك خالد الدولي بالرياض 834 رحلة، و442 رحلة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بواقع 178 رحلة.