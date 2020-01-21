"الكويت الوطني" يمنح "الاتصالات الكويتية" 40 مليون دينار خلال 10 سنوات 

وقعت شركة الاتصالات الكويتية stc ومجموعة بنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تمويل طويلة الأجل، يمنح بمقتضاها البنك الكويتي شركة الاتصالات 40 مليون دينار كويتي لفترة 10 سنوات، بهدف تنفيذ خطط التوسع في الأعمال التشغيلية وتغطية المصروفات الرأسمالية للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية، مزيد الحربي، في بيان صحافي، إن صفقة التمويل تأتي تزامنا مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة، وتعد خطوة جديدة وإنجازا ملموسا في سبيل تنفيذ استراتيجية stc للنمو المستدام ودعم النمو التشغيلي، حيث يستهدف الائتمان تغطية المصروفات التشغيلية والرأسمالية المترتبة على تنفيذ الخطط المستقبلية للشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني صلاح الفليج: "يمثل بنك الكويت الوطني الخيار الأول لتمويل الصفقات والمشروعات الكبرى لدى شركات القطاع الخاص في الكويت في ظل ما يتمتع به البنك من ميزانية ضخمة وخبرات واسعة تجعله الأجدر دائما في قيادة التمويلات كبيرة الحجم وطويلة الآجل والذي يأتي انعكاساً لريادتنا للقطاع المصرفي".