"عطاء التعليمية" تقر توزيع أرباح بـ40 مليون ريال

وافقت الجمعية العمومية لشركة "عطاء التعليمية"، على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/07/2019، بقيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال، لتكون حصة كل سهم (واحد ريال سعودي) وبنسبة 10% من رأس المال المدفوع، على أن يحدد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.

كما وافقت، وفق بيان لها على موقع "تداول"، على صرف مبلغ 1,350,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وذلك بواقع 150,000 ريال سعودي لكل عضو حتى الفترة المنتهية في 31/07/2019.

من جهة أخرى، أشارت شركة "عطاء التعليمية" إلى الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القصبي للمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة طارق بن عثمان القصبي مصلحة مباشرة ولعضو مجلس الإدارة عبدالله بن طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ مجمع مدارس الروّاد بحي إشبيليا بقيمة 10,215,476 ريالا سعوديا والترخيص للعام القادم بدون شروط تفضيلية.

كما على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود الإيجار لمجمعات الشرق الأوسط والفكر بقيمة 7,682,130 ريالا سعوديا والترخيص للعام القادم بدون شروط تفضيلية.

وأيضا، وافقت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الدكتور أحمد بن ناصر المتعب والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجار مبنى تعليمي في المروج لمدة 10 سنوات وبقيمة إجمالية قدرها 70,500,000 ريال سعودي والترخيص للعام القادم بدون شروط تفضيلية.