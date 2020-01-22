أرباح "هيونداي" تفوق التوقعات والسهم يقفز 5%

أعلنت هيونداي موتور الكورية الجنوبية عن تحقيق أرباح تشغيلية فصلية تفوق التوقعات، بدعم من مبيعات نشطة للسيارات الرياضية، مثل طرازي توسان وباليساد.



وبلغت الأرباح التشغيلية في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 1.24 تريليون وون (1.07 مليار دولار) لتفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 1.06 تريليون وون وفقاً لبيانات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.

وقاد ذلك سهم هيونداي موتور للصعود 5%.



وفي نفس الفصل قبل عام، تكبدت هيونداي 129.8 مليار وون خسائر، في أول خسارة فصلية فيما لا يقل عن 8 سنوات مع تراجع المبيعات في الصين. وأغلقت منذ ذلك الحين واحداً من مصانعها الخمسة في الصين.



وقال محللون إنه في 2019، ساهمت مبيعات قوية للسيارات الرياضية متعددة الأغراض في أن تنمو مبيعات هيونداي للسيارات في الولايات المتحدة نحو 77% على الرغم من أن مبيعاتها في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، واصلت مواجهة صعوبات.