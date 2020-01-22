رئيس إنفستكورب: نمو دول الخليج أفضل من أوروبا.. والاقتصاد العالمي مستقر ماليا

قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب، محمد العارضي، اليوم الأربعاء، إن أغلب المستثمرين في العالم يرون أن الاستثمار في القطاعات المتعلقة بتقدم عمر الشعوب تعد من أكبر الفرص المتاحة حاليا، بجانب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف العارضي في حديثه مع "العربية" أن الاقتصاد العالمي مستقر بصورة جيدة، وذلك من الناحية المالية، لكنه يرى أن المخاطر السياسية هي التي تؤثر عليه سلباً، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكسيت.

وعن الفرص الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، قال العراضي: "قمنا بعمل استطلاع شارك فيه 150 مستثمرا من كل دول العالم يمثلون مؤسسات مالية تدير أصول قيمتها 10 تريليونات دولار، ويرى أغلب هؤلاء المستثمرين أن الفرص القادمة تتمثل في الاستثمار في تقدم عمر الشعوب مثل الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، أما ثاني الفرص فتتمثل في الذكاء الاصطناعي وتقنية إنترنت الأشياء وتصنيعها".

وأكد أن نظرة شركته لدول الخليج إيجابية، خاصة أن النمو في هذه الدول يعادل مثلي النمو في الدول الأوروبية. وأوضح أن الفرص الاستثمارية الأفضل حاليا في دول الخليج في قطاعات التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.

وأشار إلى أن استثمارات شركته تتركز في الاستثمارات البديلة، فمنذ ما يقارب 40 عاما تقوم الشركة ببيع وشراء الشركات، والعقارات وإدارة الدين.

وأوضح أن منذ عام 2015، بدأت الشركة تنفتح على الأسواق الآسيوية خاصة الهند، بما لها من مستقبل كبير، إذ ينمو السوق هناك بصورة ممتازة، كما أن الشعب في الهند صغير السن وهو ما يمثل فرصا استثمارية في البلاد.

وأشار إلى أن أعمال الشركة في الهند تتركز أيضا في بيع وشراء الشركات، والاستثمار في الدين العقاري.